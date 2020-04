Onderzoek naar vleermuizen in strijd tegen eikenprocessierups

Schuld Bergen op Zoom loopt ongekend snel op: twintig miljoen extra in het rood

10 april BERGEN OP ZOOM - De schuld van de stad Bergen op Zoom loopt zo dramatisch op dat wethouder Patrick van der Velden met een tot nu toe ongekende reactie komt: per direct een uitgavestop en een bezuiniging van minimaal tien miljoen euro. ,,Dit gaat iedereen pijn doen, het is alle hens aan dek!” Sinds begin 2019 is de stad ruim twintig miljoen extra in het rood geschoten.