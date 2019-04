Onderzoek naar verkeersstromen binnenstad Bergen op Zoom

Bergse gemeente­raad teleurge­steld, maar ook kritisch over keus Bravis

6:06 BERGEN OP ZOOM - Teleurstelling, verbazing, berusting. Die gevoelens overheersten dinsdagavond tijdens de extra raadsvergadering die in Bergen op Zoom was belegd rond het besluit van het Bravis ziekenhuis om één nieuwe hoofdlocatie te openen in Roosendaal in 2025.