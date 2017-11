Onderzoek naar toekomst Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer bijna van start

Klaas Otto blijft in de cel, eindzitting is in maart 2018

6 november AMSTERDAM - In de vier lopende strafzaken voor witwassen, bedreiging, mishandeling en witwassen blijft Klaas Otto in de cel. Maandag had de No Surrender-oprichter bij een tussentijdse zitting in de beveiligde rechtszaal van Amsterdam om opheffing of schorsing gevraagd van zijn voorlopige hechtenis. De rechtbank wees beide verzoeken af, onder meer vanwege het risico op beïnvloeding van getuigen, waarvan het Openbaar Ministerie de man uit Bergen op Zoom ook verdenkt.