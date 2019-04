Onderzoek naar toekomst Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom

VIDEO EN FOTO'S Vanuit de garage in de spotlights: pronkstuk­ken Fokker en Vliegbasis in museum Wings over Woensd­recht

3 april OSSENDRECHT - In Ossendrecht is vandaag luchtvaartmuseum ‘Wings over Woensdrecht’ geopend, een initiatief van oud-Fokker-medewerker Sjaak van Loon en Ronald Middel van Vliegbasis Woensdrecht. Zij brengen 70 jaar civiele en militaire luchtvaarttechniek in beeld.