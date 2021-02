Onderwijsinspectie en ministerie fluiten bestuur terug: West-Brabantse scholen vanaf woensdag open

Dat laat bestuurder Stéphane Cépèro van scholenkoepel Lowys Porquin vrijdag in een brief aan de ouders weten. ,,Hoewel er begrip was voor onze overwegingen, heeft het ministerie erop aangedrongen dat we alles op alles moeten zetten om de deuren van de schoolgebouwen te openen op woensdag 10 februari", aldus Cépèro in de brief.