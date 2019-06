Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent

Mia en Chris Grinwis van de Plus in Halsteren stoppen ermee

6:01 Als tiener wist hij het wel: geen supermarkt. Want dat slokt heel je leven op. Dat zag hij thuis in Ouddorp op Goeree Overflakkee elke dag. En zeker als het seizoen was, als badgasten het Zuid-Hollandse dorp overstroomden waar zijn ouders een supermarkt runden. ,,Mijn wieg stond achter de toonbank. Van jongsaf aan hielp ik mee in de winkel. Dan werkte je op vrijdagavond tot twaalf uur. En ‘s zaterdags begon je weer om zes uur. En als het heel druk was al om vijf uur.”