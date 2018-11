‘Onderste steen moet boven’ na lek uit gemeenteraad Bergen op Zoom

Een mail die Bea Demmers, een actieve en betrokken Bergse die met regelmaat vergaderingen van de gemeenteraad bezoekt en becommentarieert, stuurde naar de gemeenteraad en het college is in de openbaarheid gekomen. Afzender: raadslid Reinoud Krijnen van de nieuwe partij Samen 0164. Krijnen splitste zich onlangs af van het CDA. Via een mailadres met zijn naam is de mail van Demmers doorgestuurd. ,,Maar dat heb ik niet gedaan”, beweert Krijnen stellig. ,,Ik heb twee totaal andere emailadressen.” Hij snapt er niks van. ,,Mijn integriteit als raadslid staat op het spel.”

Deuk

Bergse trol

Heel boos is ook Bea Demmers. Eerst op Krijnen. Maar toen hij stellig ontkende ook maar iets met het openbaar maken van de mail te maken te hebben, werd ze nog bozer. Want iemand uit de gemeenteraad of de enge kring daar omheen moet dit hebben gedaan. Niemand anders kan haar mail hebben gezien. ,,Mijn vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen en ik zal nooit meer met dezelfde onbevangen blik in de raadzaal zitten Want een ieder die daar zit kan dus de ‘Bergse trol’ zijn. Iemand die niet bezig is met besturen, maar die erop uit is mensen te beschadigen. De democratie er onderuit te halen!! Goede raadsleden worden hierdoor beschadigd, wanneer het vertrouwen weg is. Moreel glijden we af in een diepe put”, zegt ze in een verklaring. En ze voegt er aan toe: ,,Ik snap het niet. Wat is de bedoeling? Wie willen ze beschadigen? Mij? Krijnen?”