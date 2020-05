Onderscheiden Frans Suijkerbuijk (65): ‘Samen kom je tot waanzinnige ideeën’

ONDERSCHEIDENHij lijkt op het eerste oog de rust zelve, Frans Suijkerbuijk uit Bergen op Zoom. Maar wie hem eenmaal een beetje kent, weet dat Frans zich druk maakt voor tal van verenigingen en organisaties in Bergen op Zoom. Dat begint al tijdens zijn studiejaren in Tilburg, waar hij zich opleidt voor leraar tekenen.

Bijzondere mensen uit deze regio zijn op vrijdag 24 april door hun burgemeester gebeld met de boodschap dat ze later dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. BN DeStem portretteert ze. Vandaag: Frans Suijkerbuijk uit Bergen op Zoom.

Frans: ,,De banen in mijn vakgebied lagen destijds niet voor het oprapen. Daardoor had ik veel vrije tijd, die ik graag goed wilde benutten. Op den duur kon ik eindelijk een baan krijgen in Bergen op Zoom en ben ik teruggekeerd naar mijn geboortestad.''

Het vrijwilligerswerk begint

Niet lang na zijn terugkeer wordt Frans via via bij de Stichting Vastenavend gevraagd: daar zochten ze iemand die kon schilderen. Met zijn creatieve opleiding in the pocket, voelt Frans zich op dat moment geroepen. ,,In 1978 heb ik mijn intrede gedaan bij de Stichting Vastenavend, waar ik nog altijd met plezier meewerk aan het volksfeest.''

Quote Overal zijn er altijd wel mensen nodig Frans Suijkerbuijk Maar daar blijft het niet bij voor Frans. Niet lang na zijn intrede bij de Stichting Vastenavend, besluit hij zich ook hard te maken voor homobelangenvereniging COC. En daaropvolgend voor De Botte Hommel, de plek waar de Bergse jeugd vroeger heel wat af heeft gedanst. Van het ene bestuur rolt Frans in het andere bestuur.

,,Overal zijn er altijd wel mensen nodig’', verklaart hij zelf. ,,En ik vind het onwijs leuk om me in te zetten voor culturele initiatieven. Het mooie aan het verenigingsverband vind ik dat er altijd weer waanzinnige ideeën ontstaan. Zet een club mensen bij elkaar en de één komt met te gekke ideeën, de ander is een kei in organiseren, weer iemand anders is goed in netwerken. Et voila: met z'n allen zet je iets moois op poten.''

Roze Zaterdag

Misschien wel het meest trots is Frans op de Roze Zaterdag waar hij in 2007 bij de organisatie betrokken was. Dit landelijke feest trok van plaats naar plaats en het lukte Frans samen met wat medestander het homofeest naar Bergen op Zoom te halen.

Frans: ,,Die dag was voor mij hartverwarmend. De Bergenaren reageerden er zo goed op, iedereen deed mee. Veel mensen - zeker ook heteroseksuelen - gingen verkleed de straat op. Precies waar Bergen op Zoom zo goed in is, kwam ook deze dag weer tot zijn recht.''

Eigenlijk kunnen we over Frans' activiteiten pagina's vullen. Ook bij ProefMei is hij betrokken. En ambities heeft hij nog te over. Volgend jaar gaat zijn laatste jaar als docent in, maar bang om zich te vervelen is Frans allerminst. ,,Als ik tijd over heb, verzin ik wel weer wat om me bij aan te sluiten. Net als hoe het allemaal begon met het verenigingsleven voor mij. Stilzitten? Daar maak je mij echt niet blij mee.''