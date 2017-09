Ondernemersgala Bergen op Zoom vernieuwt en verjongt

BERGEN OP ZOOM - Mensen eens per jaar in het zonnetje zetten. Echt in gala. Het Ondernemersgala doet dat. En met succes. Al vijf jaar. De formule werkt. Daarom draagt voorzitter Kees van Male met een gerust hart het stokje over aan zijn opvolger, de bekende ondernemer Ben ter Bogt.

Kees van Male maakt plaats. Hij stopt als voorzitter. De Gertrudiskerk, Theater De Maagd, De Zeeland, Het Markiezenhof. Het Ondernemersgala rouleerde, zeker de eerste jaren. ,,We wilden elk jaar een andere, aansprekende locatie.'' Maar het evenement lijkt nu zijn plek te hebben gevonden in De Maagd. Op het podium. Met ruimte voor zo'n 200 mensen. Die er bij zijn als op 27 oktober de ondernemersprijzen van dit jaar worden uitgereikt.

De basis voor het gala werd gelegd in 2012. Guust Verpaalen en Van Male liepen mekaar tegen het lijf. Voormalig directeur van Philip Morris en de man in loondienst, zoals Van Male zich omschrijft. Ze hadden jaren ervoor samen iets gedaan voor de Kunstsjop. ,,We hadden nog wat geld over. En gingen nadenken. Wat kunnen we doen?'' Het idee Ondernemersgala ontstond. ,,Halderberge had het al wel, wij niet.''

Polman

Quote Op de tweede editie gingen we bijna failliet Kees van Male Van Male zocht steun voor het idee bij Han Polman, toen de burgemeester van de stad. ,,Hij omarmde het. Op voorwaarde dat we het in de Gertrudiskerk deden.'' Met 400 mensen trapt het gala af. Het succes smaakte naar een vervolg. Maar het jaar erop in De Zeeland pakte het anders uit. ,,We gingen er bijna op failliet, hadden maar 300 van de 400 kaarten verkocht.''

Met een negatief saldo begon de voorbereiding voor gala nummer drie. ,,We kwamen uit bij Theater De Maagd. Alles is er voor zo'n bijeenkomst. Dat hoef je niet meer duur in te kopen.'' Zo verkleinde het financieel risico. Bovendien besloot de organisatie om het te houden bij 200 deelnemers. ,,De Maagd was super.''

De Maagd

Maar omdat het idee was elk jaar op een andere plek te gaan zitten, verkaste de vierde editie naar Het Markiezenhof. Daarvan zegt Van Male nu eerlijk: ,,Dat is er niet erg geschikt voor.'' Want de Hofzaal is te klein om zoveel mensen te herbergen. En door ook de Tuinzalen te gebruiken raken de deelnemers versnipperd. ,,Daarom zijn we voor de vijfde editie op 27 oktober terug in De Maagd.'' De ideale plek, denkt Van Male. ,,Daar kunnen de ondernemers netwerken, daar komt samenwerking uit voort, het is gewoon een mooi concept.''

Stemmen

Het stemmen voor de ondernemersprijzen van dit jaar is nog volop gaande. Maar voor Kees van Male is het einde verhaal. Hij stopt als voorzitter. Zijn opvolger is ondernemer Ben ter Bogt. Een logische keuze, zegt Van Male ,,GoBoZ moet van de ondernemers zijn. Daar zetten we op in. En op verjonging.'' Naast Van Male vertrekt ook Peter Hofwegen. In zijn plaats komt Lenny Blaakman in het bestuur.

Vorig jaar is Brasserie De Berk uitgeroepen tot 'ondernemer van het jaar', Sport-BSO De Karmel kreeg de prijs voor 'meest talentvolle starter'.