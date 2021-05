Ondernemersfonds Bergen lijkt gered: onderzoek naar verschillende tarieven

Examens zijn van start: zo bereidden leerlingen van 't Rijks in Bergen op Zoom zich voor

17 mei BERGEN OP ZOOM - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: Bedrijfseconomie op RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom, waar de leerlingen zich ’s ochtends voorbereidden op het examen door zich nog even over de stof te buigen.