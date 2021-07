Ondernemersclub Sterck maakt doorstart en zit boordevol plannen

Noodweer treft Tholen en delen West-Bra­bant: straten blank en ondergelo­pen huizen

24 juli STEENBERGEN - Forse regenval heeft zaterdagavond voor veel wateroverlast in gemeente Steenbergen, Kruisland en Roosendaal gezorgd. Ook in Tholen, met name in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer, viel veel regen.