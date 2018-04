Ondernemersclub Sterck in Bergen op Zoom zit weer zonder voorzitter

BERGEN OP ZOOM - Er rust bepaald geen zege op het voorzitterschap van de Bergse ondernemersvereniging Sterck. Leon Videler, die eind november als voorman van het bestuur werd gekozen, is nu alweer vertrokken. Hij laat weten zijn taken als voorzitter niet meer te kunnen combineren met zijn werk.

Videler is de derde voorzitter in anderhalf jaar die het veld ruimt. Eind 2016 vertrok Jean-Pierre Stander die mede aan de wieg stond van een herstart van Sterck nadat er een tijdlang aanhoudende ruzie was tussen de vereniging en het Ondernemersfonds. Het fonds ging op in Sterck en de rust keerde terug in de stad.

Drukke bezigheden

Stander zou maar een jaar blijven, maar bleef bijna twee jaar aan. Nadat er geen opvolger werd gevonden nam toenmalig centrummanager Koert Vermeulen die taken tijdelijk waar. Daarop trad Videler aan, eerst als ad interim, vanaf november 2017 als definitief voorman. In een brief aan het bestuur laat hij weten zijn functie neer te leggen. ,,Ik wil niet dat de vereniging van mijn drukke bezigheden problemen ondervindt, vandaar dat ik mijn functie opzeg", schrijft hij.

Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door penningmeester Sandra Smolders. ,,Ik vind het erg jammer dat hij dit besluit heeft genomen, maar ik begrijp het wel. Je kunt niet in iemands agenda kijken. Maar we gaan met volle kracht vooruit, naarstig op zoek naar een vervanger."

Kandidaten

Smolders zegt dat ze, samen met andere bestuursleden en de centrummanager, binnenkort gesprekken voert met een aantal mogelijke opvolgers. Ze stelt dat daar een aantal veelbelovende kandidaten tussen zit. ,,We zoeken iemand die weet te verbinden, samenwerking zoekt met de organisaties van evenementen die in de stad worden gehouden. Iemand die niet over een nacht ijs gaat als het gaat om het besluit voorzitter te worden."

Er doen geruchten de ronde dat het eigenzinnige optreden van Videler niet bij iedereen in de smaak is gevallen. Maar de penningmeester wil daar niets van weten. ,,Hij heeft zijn functie prima vervuld en er heel veel tijd in gestoken. We zijn als bestuur erg blij met hoe hij het heeft gedaan."

Wethouder Patrick van der Velden