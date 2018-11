Ondernemerscentrum Het Plein nu al bijna vol

BERGEN OP ZOOM - Wat in Hoogerheide werkt, moet in Bergen op Zoom minstens net zo goed lopen. En dat blijkt. De belangstelling voor ondernemerscentrum Het Plein, in het pand van het voormalige gezondheidscentrum aan de Louis Porquinlaan, loopt als een trein. "We hebben nog drie ruimtes over", zegt initiatiefnemer Jaap Adam.



Samen met zijn vrouw Chantal runt Adam in Hoogerheide zorgcentrum De Rotonde. Waar verschillende zorgdisciplines onder een dak zitten. Vijf jaar geleden in het leven geroepen bij gebrek aan betaalbare bedrijfsruimte. Dat probleem speelt nu ook in Bergen op Zoom, weten ze. "Van huurders kregen we de vraag of we zoiets konden opzetten in Bergen."

Als projectontwikkelaar komt Jaap in contact met woningcorporatie Stadlander. Die ziet in korte tijd Vraagwijzer, SDW en WijZijn Traversegroep vertrekken uit het voormalige gezondheidscentrum. Het pand is gedateerd. Toch ziet Adam meteen mogelijkheden. Hij knapt de binnen- en buitenkant op en meteen staan de ondernemers in de rij. "Het loopt boven verwachting. We zitten nu al bijna vol."

Jeugdhulpverlener

In Het Plein zitten verschillende ondernemers geclusterd bij elkaar. Zoals jeugdhulpverlener Juzt, een scheidingsconsulent, advocaat, massagepraktijk en dansschool. "Het versterkt elkaar", zegt fysiotherapeut Jaap Brandjes van Inspirante. Huurder van het eerste moment. Maanden duurde zijn zoektocht naar een nieuw onderkomen. Hij benaderde verschillende makelaars. Zonder resultaat.

"Totdat ik van de zomer over Het Plein hoorde", zegt hij. "Voorheen zaten we in de Auvergnestraat. Nu zitten we voor een betaalbare prijs op een zichtlocatie, op loopafstand van de stad met verschillende ondernemers samen onder een dak. Dat is volgens mij de toekomst." Het aanbieden van betaalbare bedrijfsruimte is waar het Jaap en Chantal Adem altijd om te doen is geweest.

Eenpitters

"Het is een gevolg van de aantrekkende economie", zegt Jaap. "Overal zie je nieuwe bedrijven ontstaan. Vaak eenpitters die op zoek zijn naar betaalbare ruimte. Voor een massagepraktijk is 750 euro per maand veel geld. Doordat wij het pand relatief goedkoop hebben aangekocht, kunnen we de huur laag houden. Voor nog geen 400 euro heb je 20 vierkante meter inclusief internet."

Op de begane grond van Het Plein zijn nog drie ruimtes te huur. De bovenverdieping is het nog leeg. Volgens Adam kan daar snel verandering in komen. "Er lopen vergevorderde gesprekken met een grote partij. Hopelijk gaat dat door. Dan hebben we in plaats van in drie jaar in een half jaar onze doelstelling bereikt."