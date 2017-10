Ondernemers Steenbergen zijn verpaupering Grote Kerkstraat helemaal beu

Onbegrip

Brief

Raadslid Ger de Neve van de Volkspartij in Steenbergen kaartte de situatie donderdagavond aan tijdens de raadsvergadering. Dit naar aanleiding van een ingezonden brief van juwelier Dick Broekhuis. De Neve vroeg om opheldering en die kreeg hij. Volgens burgemeester Ruud van den Belt en wethouder Petra Lepolder liggen de handhavingsmiddelen niet voor het oprapen. "Onze middelen zijn beperkt. Maar we zitten er bovenop. Wekelijks heeft een ambtenaar contact met de ondernemer. Volgende week gaan de heipalen de grond in", aldus Lepolder.

'Ik ben er klaar mee'

Opticien Ronald Beens, die naast het pand Ooglent Optiek runt, heeft jaren tegen de verpaupering gestreden. "Drie jaar geleden heb ik de handdoek in de ring gegooid. De gemeente en eigenaren van het pand geven elkaar ov er en weer de schuld. Ik ben er helemaal klaar mee." Toch hoopt Beens snel op verandering. "Door optrekkend vocht valt het stucwerk van mijn muren. En dan heb ik het nog niet gehad over de veiligheid. Als er een steunbalk los raakt, weet ik niet wat er gebeurt."

Platgooien en nieuwbouw zoals José Szrama voorstelt gaat niet gebeuren, zegt John Auperlé van De Tower Vastgoed uit Middelharnis, eigenaar van het pand in de Grote Kerkstraat. "Volgende week gaan de heipalen de grond in. Die zijn nodig voor het rechtzetten van de constructie. Vervolgens kan het opbouwen beginnen. Ik verwacht dat het pand medio volgend jaar klaar is. Dan gaan we op zoek naar een huurder of koper." Auperlé vindt het opmerkelijk dat de ondernemers niet op de hoogte zijn van de plannen. "Bij de gemeente is alles bekend."