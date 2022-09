Ondernemers Bergen op Zoom verdeeld over koopavond en koopzondag: ‘Cruciaal is dat iedereen opengaat’

Bergse schoenma­ker hangt boete en dwangsom boven het hoofd als ze doorgaat met haar werk

BERGEN OP ZOOM - Als de Bergse schoenmaker Ingrid Snepvangers in de Sint Josephstraat niet rap stopt met schoeisels herstellen, hangt haar een dwangsom boven het hoofd van 150 euro per dag. En dat alles omdat ze naar eigen zeggen verhuisde vanwege gaten in het dak van haar winkel.

20 september