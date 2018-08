Ondernemer uitgebrand gasbedrijf in Bergen op Zoom laat zich niet uit het veld slaan: 'Maandag draaien we weer''

Van 't Land Augustus betekent oogsttijd!

9:30 Augustus staat natuurlijk bekend als de oogstmaand. Zelfs ons woord oogst is afgeleid van het Latijnse Augustus. Deze maand vind ik altijd de leukste van het hele jaar. De winkel ligt elke dag voller. In juli begint het altijd een beetje twijfelachtig met de eerste pruimen en snijbonen, maar in de loop van augustus verandert dat in chaos. Soms weten we echt niet meer hoe we alles wat we oogsten in de winkel gepast moeten krijgen.