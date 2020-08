Ondernemer Frank Vale is geschokt om annuleren kermissen in West-Brabant: ‘Mentaal doet dit iets met ons, het is verschrikkelijk’

Vale, door de coronacrisis ongewild boegbeeld van de kermisbranche in West-Brabant geworden, vertelt woensdagmiddag vanaf de kermis in Oss wat de gevolgen van de beslissing zijn voor de branche. ,,Deze kermis in Oss is mijn eerste dit jaar. Maar als ik het zo hoor, misschien ook wel de laatste. Ik begrijp het gewoon niet. We hebben hier geen gewone kermis maar een kermispark neergezet. We hebben camera’s om de drukte te bewaken, telsystemen, registratiesystemen, het is allemaal buiten. Ik kan het niet begrijpen.”