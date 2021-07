Onderhoud kunstwerken laat te wensen over: 'Hoog tijd voor een beeldenwacht 2.0'

BERGEN OP ZOOM - Het onderhoud van de kunstwerken in Bergen op Zoom laat te wensen over. Kunstenaars maken zich zorgen over de staat van hun kunstwerk. ,,Wij krijgen daar meldingen over", zegt voorzitter Aerlant Cloïn van stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR). Hoog tijd dus voor een nieuwe beeldenwacht die de kusntwerken inspecteert. KidOR is daarover in gesprek met de gemeente.