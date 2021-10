Onderhoud JSF op vliegbasis Woensdrecht strikt geheim. Zelfs monteurs moeten vooraf mobiel en smartwatch inleveren

Kees Tak blijft in zijn fotozaak tot hij niet meer kan: ‘Wat moet ik anders doen?’

28 september Vijftig jaar zit Kees Tak in zijn winkel Fotak Color aan de Wassenaarstraat. Maar stoppen? ,,Zeker niet. Ik blijf hier tot ik niet meer kan. Want tja, wat moet ik anders doen?” Even wachten is bij Fotak niet erg. Sterker nog: het is juist leuk, want er is in de kleine winkel zóveel te zien. Het lijkt wel een mini-museum: (oude) foto’s, fotoboeken, oude studiolampen.