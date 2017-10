Ondergrondse containers in Dinteloord worden weer verplaatst

Bergse college van B en W wil opheldering over beleggingen amb­te­na­ren­pen­si­oen­fonds ABP in kerncentrale Doel

12:59 Waarom belegt ABP, het pensioenfonds van alle ambtenaren in Nederland, in energiecentrales Doel en Tihange? Op die en andere vragen eist het Bergse college van B en W in een brief aan het medezeggenschapsorgaan van het ABP (daarin zitten deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij het ABP) antwoord.