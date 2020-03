Ondanks mooie weer is het rustig in natuurgebieden: ‘Op een regenachtige zaterdag is het nog drukker’

Achtergrond Bergen op Zoom dreigt te verzuipen. Waar o waar is de reddings­boei?

28 maart BERGEN OP ZOOM - Jaren had Bergen op Zoom een gat in de hand. Er werd gestrooid met miljoenen. Op de rand van de financiële afgrond belooft de politiek de Bergenaren eindelijk beterschap. Of dat op tijd is, nu corona de stad verder aan het wankelen brengt, is zeer de vraag.