Onbetrouwbaar internet bron van ergernis in buitengebied Brabantse Wal

WOENSDRECHT/STEENBERGEN - Veel mensen in het buitengebied zitten te springen om sneller internet. De huidige traagheid en onbetrouwbaarheid van internet vormen een bron van ergernis. Dat blijkt uit een reeks informatiebijeenkomsten die zijn belegd over de aanleg van glasvezelaansluitingen in het buitengebied van de Brabantse Wal-gemeenten. Daar kwamen ongeveer duizend mensen op af.

,,Op die avonden bleek dat veel mensen zitten te springen om sneller internet'', zegt woordvoerster Marieke Seinen van Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf is het bedrijf waarmee de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in zee zijn gegaan voor het realiseren van sneller internet in het gebied van de Brabantse Wal.

Het bedrijf gaat een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Brabantse Wal aanleggen als zeker 50 procent van de huishoudens in de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom wil meedoen. Op 4 juni bekijkt het bedrijf of dat percentage is gehaald.

Aansluitkosten

Huishoudens die kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk betalen eenmalig 1.815 euro. Ook is het mogelijk 15 euro per maand te betalen. Huishoudens moeten dat bedrag betalen zolang ze van de dienst gebruikmaken. Vorige week belegde Glasvezel Buitenaf drie informatiebijeenkomsten over het project in Welberg, Kruisland en Bergen op Zoom. ,,Op elke bijeenkomst kwamen ruim driehonderd bezoekers af'', zegt Seinen. ,,Mensen reageerden enthousiast.'' Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat de traagheid en onbetrouwbaarheid van het internet voor veel bewoners een bron van ergernis is. ,,In het buitengebied zitten bijvoorbeeld veel bedrijfjes die snel en betrouwbaar internet nodig hebben'', legt Seinen uit. ,,Hetzelfde geldt voor scholieren. Elke onderwijsinstelling heeft een systeem waarvoor je digitaal moet inloggen.''

Aanmeldingen

Quote We weten uit ervaring dat mensen pas kort voor de deadline een besluit nemen Marieke Seinen Over het aantal mensen dat zich inmiddels al heeft aangemeld voor een aansluiting laat Glasvezel Buitenaf zich niet uit. ,,De percentages nu zeggen nog niet veel. We weten uit ervaring dat veel bewoners pas kort voor de deadline een besluit nemen. Eerst laten ze zich informeren, daarna gaan ze zich oriënteren en pas dan maken ze een keuze'', zegt Seinen.