Omwonenden zijn overlast aardappelhandel Dinteloord zat: 'Ze poepen in je voortuin'

DINTELOORD - Omwonenden van Kouters Aardappelhandel aan de Havenweg zijn de problemen in hun straat meer dan zat. Geluidsoverlast, ongedierte, vrachtwagenchauffeurs die in de voortuin poepen. "En er wordt helemaal niks aan gedaan", zegt Evi van der Zee.

"De overlast is heel erg groot. Wij zijn al twee jaar bezig met de gemeente om het op te lossen, maar we krijgen iedere keer geen gehoor. De omgevingsdienst komt ook vaak langs en constateert constant overtredingen, maar doen het dan af met een briefje."

Vliegen, muizen en ratten

Volgens Van der Zee staat er op het terrein vaak een berg rotte aardappelen die vliegen, muizen en ratten aantrekt. Ook het 'continu af- en aanrijden van vrachtwagens' is voor de Havenwegbewoner een probleem. "Die buitenlandse chauffeurs kijken bij je ramen naar binnen, ze poepen zelfs in je voortuin! De eigenaar van de aardappelhandel is ook niet echt aanspreekbaar, hij komt soms best bedreigend over."

'We pakken dingen aan'

Mark Kouters van de aardappelhandelaar zegt van de klachten te hebben gehoord. "Het is natuurlijk niet prettig voor ze als ze het zo ervaren, maar we pakken ook dingen aan. Neem de chauffeurs, ik geloof dat er in het laatste half jaar geen chauffeurs zijn blijven slapen in de straat, dus de poep in de voortuin is niet meer. Dat van die aardappelhoop, we kunnen dat maar een aantal keer per jaar kwijt, daarnaast komt er ook een ongediertebestrijder twee keer per maand langs."

Buurtbewoners klagen ook over vrachtwagens die onnodig de motor laten draaien, volgens Kouters zou dat alleen zijn om de luchtdruk voor te remmen bij te vullen. Volgens de aardappelhandelaar kunnen omwonenden ook bij hem langsgaan voor gesprek. "In plaats van dat ze discussie met mij aangaan, gaan ze naar de krant, dat vind ik jammer."

'Kleine overtredingen'

Volgens gemeentewoordvoerder Irene Franken is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant twee weken geleden langs geweest bij Kouters voor controle, waar 'een aantal kleine overtredingen' zijn geconstateerd, Kouters heeft tot het eind van het jaar om die op te lossen. "De volgende stap is om te kijken hoe we er in kunnen faciliteren om de omwonenden en de Aardappelhandel in gesprek te kunnen krijgen."

