Omwonenden vrezen voor aantasting natuur door aanleg fietspad door Halsters Laag

Bredase huisarts eenzaam in strijd tegen straling

19:01 De Bredase huisarts Liesbeth Adriaansens waarschuwt voor de gevolgen van elektromagnetische straling. Ze maakt zich zorgen over de invoering van 5G. Het standpunt van de arts is geen gemeengoed onder medici: ,,Internationaal voel ik me gesteund, maar hier voer ik soms een eenzame strijd.”