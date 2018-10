Omwonenden Pomonalaan boos op gemeente

In een brief aan de verkeersdeskundige van de gemeente verzoeken de bewoners de gemeente dringend de omleidingsroute te herzien. ,,Als er nog meer verkeer over de Pomonalaan komt, gaat de leefbaarheid verder achteruit en dat is voor de aanwonenden onacceptabel”, schrijft Bruinzeel. De bewoners strijden al jaren voor minder verkeer en minder snelheid in hun straat. Vooral de vrachtwagens die, ondanks het ingestelde verbod, nog steeds voorbij denderen is de buurt een doorn in het oog. ,,Een omleidingsroute door de Pomonalaan is helemaal niet nodig”, stelt Bruinzeel. ,,De Randweg is een goed alternatief.”