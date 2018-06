Omwonenden Olmentuin Steenbergen blijven 'vechten' tegen plan

Taxibedrijf Buuron wil achter hun huizen een nieuwe duurzame wijk realiseren met 34 twee-onder-een-kapwoningen. Op initiatief van de gemeenteraad was op 22 mei in de Wallevis een gesprek tussen omwonenden en Buuron. ,,In de notulen van die bijeenkomst zijn al onze conclusies van tafel geveegd'', zegt Kees van de Ven. ,,Schuttingen en bouwhoogten zijn aangepast zonder dat dit is besproken.''

Ook willen de bouwers niet dat een deskundige de plannen beoordeelt en maken omwonenden zich zorgen over alle mogelijkheden in het plan om af te wijken van maximumhoogtes van goten en nokken. Op voorstel van Gewoon Lokaal! gaat de raad die hoogtes vastleggen in het bestemmingsplan.

'Onwil'

Ook wordt het bouwperceel zeventig centimeter opgehoogd en dat zou wettelijk verboden zijn. ,,Natte voeten zijn straks onze verantwoordelijkheid, wacht eerst op cijfers over de waterhuishouding'', vinden de omwonenden. Wethouder Petra Lepolder ziet een belangrijke rol voor het Waterschap. ,,Nieuwe en oude bewoners moeten droge voeten houden. Er moet eerst een goed waterhuishoudingplan komen, anders geen vergunning.'' Net als Buuron ziet de wethouder niets in nog meer gesprekken en zijn de bewoners gehoord.