Omwonenden niet blij met plannen voor nieuwe kassen in Steenbergen

STEENBERGEN - Plannen voor een nieuw kassencomplex in het Westland in Steenbergen stuiten op kritiek van omwonenden. Ze maken zich onder andere zorgen om het mooie, open landschap te verliezen. Ook vrezen ze voor de overlast die een dergelijk complex, inclusief huisvesting voor arbeidsmigranten, kan veroorzaken.

Het gaat om het gebied tussen de snelweg A4, de Aanwas, Ligneweg en de Westlandse Langeweg in Steenbergen. Een projectontwikkelaar, een lokale kweker en boeren hebben de handen ineen geslagen om het gebied te ontwikkelen tot glastuinbouwgebied. Het stuk grond heeft namelijk meerdere eigenaren.

Al jaren onzekerheid

Dat blijkt uit een intentieverklaring die in handen is van deze krant. Zowel de projectontwikkelaar als de kweker willen niet ingaan op de plannen. Daar vinden ze het te vroeg voor. Uit het document blijkt dat het doel is om de grond uiteindelijk voor de hoogst mogelijke verkoopprijs van de hand te doen.

Omwonenden, die niet met hun naam in de krant willen, zeggen dat het gebied al jaren voor onzekerheid zorgt. In de structuurvisie van 2012 is opgenomen dat de mogelijkheid bestaat om het gebied te gebruiken als glastuinbouw. Maar dat mag alleen als bestaande glastuinbouwbedrijven willen uitbreiden, als dit nodig is voor de continuïteit van het bedrijf.

Veel recreatie in gebied

Quote Door deze ontwikke­ling wordt er een flinke waardeda­ling van onze woningen gecreëerd Omwonenden De bewoners hebben meerdere handtekeningen verzameld en een brief naar het college gestuurd met hun bezwaren tegen de plannen. ,,Wat ons betreft blijft de grond beschikbaar voor agrarisch gebruik”, zegt een woordvoerder van de buurt. ,,We willen af van die onzekerheid die in de structuurvisie is opgenomen. Door deze ontwikkeling wordt er een flinke waardedaling van onze woningen gecreëerd.”

Ze wijzen er ook op dat het gebied niet alleen waarde heeft voor de omwonenden. Er wordt veel gerecreëerd. Vlakbij is de nieuwe wijk Olmentuin. Die bewoners hebben gekozen voor een woning in een groene omgeving. Ook zij lopen nu dus het risico dat er kassen in de achtertuin komen.

Huisvesting arbeidsmigranten

En dat in een gebied waar al veel kassen staan. Daarnaast wijzen ze erop dat kassen vaak draaien op gasmotoren, die vooral in de winter flinke overuren draaien om licht te genereren. Dat vindt de buurt niet duurzaam. Ook zorgen de complexen voor lichtvervuiling.

In het prille plan is ook rekening gehouden met de huisvesting van arbeidsmigranten. Daar maken de families zich ook zorgen om. De infrastructuur in het gebied is bijvoorbeeld niet berekend op het vele extra vrachtverkeer dat de kassen met zich mee brengen.

Gesprek met gemeente