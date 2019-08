Omwonenden niet blij met plannen voor Dinteloordse haven

IJsje met agent in Bergen op Zoom om alle vragen te stellen

7 augustus BERGEN OP ZOOM - Van klachten over geluidsoverlast tot hoe je politieagent wordt. De agenten in het McDonald's-filiaal aan de Boulevard in Bergen op Zoom krijgen de meest uiteenlopende vragen voorgeschoteld. Dat gebeurt tijdens icecream with a cop (IJsje met een agent). Een zomerse variant op Coffee with a Cop dat enkele jaren geleden is over komen waaien uit Amerika.