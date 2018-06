Omwonenden niet blij met plannen fastfoodrestaurants en tankstation langs A4 bij Bergen op Zoom

BSD laat kwestie zwembad De Schelp in Bergen op Zoom niet rusten en dient een nieuw WOB-ver­zoek in

11:54 BERGEN OP ZOOM - Fractieleider Louis van der Kallen van de BSD wil de onderste steen boven als het gaat om de ellende rond het sinds maart gesloten zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Reden om via een WOB-verzoek alle stukken over de aanbesteding van het zwembad, ruim 20 jaar geleden, op te vragen bij de gemeente.