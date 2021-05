Omwonenden niet blij met afsluiting Moervaart in Bergen op Zoom

Het argument is, dat er veel drugsafval gevonden wordt en dat het opruimen daarvan veel geld kost, zegt raadslid Joey van Aken. ,,Maar dat is al jaren zo. Misschien is het wel zo, dat er niet gecontroleerd kan worden of is er nog een andere reden voor de afsluiting.”

,,Bovendien, deze maand moeten we een besluit nemen over de plannen Poortgebied en buitengebied Oost. Waarom daar niet op gewacht? Dat zou veel logischer zijn omdat de verkeersstromen in het gebied daardoor toch gaan veranderen.”

Volledig scherm De Moervaart met rechts De Zoom, en gedumpt afval op de kant. © Florence Imandt



Daarnaast heeft de fractie vragen gekregen van omwonenden van natuurgebied De Heide. Die zijn niet gelukkig met een afsluiting en pleiten voor een slagboom en het plaatsen van paaltjes onder het viaduct (waar hangjeugd veel zwerfafval achterlaat). Van Aken wil van de gemeente weten hoe omwonenden bezwaar kunnen maken tegen het afsluitplan en wat er gebeurt wanneer het plan door een rechter wordt verworpen.

Hangplek onder viaduct onbereikbaar maken voor de jeugd

De bedoeling van de gemeente Bergen op Zoom is de hangplek onbereikbaar te maken omdat voorbijgangers zich daar onveilig voelen. Sinds de ontwikkeling van natuurgebied De Heide is het op zonnige dagen een drukte van belang en breekt de gemeente zich het hoofd hoe die toestroom in goede banen te leiden. De parkeeroverlast is groot.

Volledig scherm Het viaduct onder de A4 richting De Moervaart en De Heide. Hangjeugd laat veel rommel achter en voorbijgangers voelen zich er niet veilig. © Florence Imandt

Van Aken signaleert dat de communicatie over de plannenmakerij en allerlei maatregelen daar, niet lekker loopt. ,,Ik heb het idee dat de maatregelen nogal ad hoc zijn. Daar wil ik tijdens de eerstvolgende commissievergadering over praten.”

Volledig scherm Natuurgebied De Heide in Bergen op Zoom kreeg een flinke opknapbeurt en daardoor trekt het op zonnige veel mensen. © Florence Imandt