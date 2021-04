Omwonenden Nettorama Bergen op Zoom zijn overlast beu: 'Jeugd laat rotzooi achter’

Oudland in Steenber­gen nog steeds in beeld als zonnepark-locatie

31 maart STEENBERGEN - Het liefst hadden VVD, D66 en PvdA gezien dat Oudland in Steenbergen nu al niet meer in beeld zou zijn om er zonnepanelen te plaatsen. Toch is het gebied vooralsnog niet uitgesloten als mogelijke locatie voor een zonnepark.