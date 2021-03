Omwonenden mogen meepraten over hoe Residence Mazairac eruit moet komen te zien

Reden dat architect Nico de Bruijn van AKM Projectontwikkeling naar de tekentafel is gestuurd en opnieuw het gesprek aan gaat met omwonenden. ,,In totaal benaderen we deze maand nog 180 buurtbewoners die in een straal van 150 meter rond de voormalige garage wonen”, liet De Bruijn de Bergse raad weten tijdens een dialoogavond.

Hoogbouw

Bewoners krijgen vijf zogeheten ‘voorkeurs varianten’ voorgeschoteld. Uitwerkingen van hoe Residence Mazairac er zou kunnen uitzien. Die gaan stuk voor stuk uit van 80 tot 85 appartementen. ,,Hoe we dat realiseren kan op verschillende manieren”, zegt De Bruijn. Zo is een variant uitgewerkt die trapsgewijs de hoogte in gaat. Van 3 naar maximaal 12 hoog. Naar verwachting levert juist die variant veel weerstand op bij omwonenden.

In een tweede variant is de bebouwing beperkt tot vijf en negen verdiepingen. Een derde gaat uit van vijf tot zeven hoog en bij een vierde variant komt de hoogbouw niet verder dan zes verdiepingen en smeert de architect de appartementen uit over de begane grond, grenzend aan de woningen aan de Galgenbaan. Een vijfde optie is soortgelijk, maar dan met een woontoren van 9 meter.

Minder appartementen niet mogelijk

Omwonenden krijgen tot half april de tijd mee te denken en praten over het plan. Dat gebeurt in groepjes van maximaal tien personen. Het aantal appartementen terugbrengen in aantal is voor ontwikkelaar AKM geen optie. ,,We hebben deze schaalgrootte nodig om het plan financieel haalbaar te maken.”