Omwonenden en wethouder willen snel uitspraak over zorgcomplex: ‘Triest als inwoners moeten uitwijken’

Bergse Eva (9) speelt in Dolfje Weerwolfje: ‘In het begin was ik heel verlegen, dat is helemaal over’

BERGEN OP ZOOM - Eva Franken was nog maar zes toen ze een gastrolletje speelde bij De fantastische meneer Rimror, een voorstelling bij Intratuin Halsteren. ,,Ik wist meteen: dit is zó leuk, daar wil ik meer mee.” Drie jaar later staat ze in de landelijke musical Dolfje Weerwolfje en toert ze door heel Nederland.

12:57