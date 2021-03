Omwonenden en stichting slepen gemeente Bergen op Zoom voor rechter om Ketrientje

Buurtbewoner Piet Juten en de stichting, waarvan hij bestuurslid is, maakten zich hard om het hoofdgebouw en het zusterhuis aangemerkt te krijgen als gemeentelijk monument. Bergen op Zoom ging daar in eerste instantie in mee, maar kwam daarop terug nadat eigenaar tanteLouise daar bezwaar tegen maakte. De zorgverlener wil op de kapel na alles platgooien en er een nieuw complex neerzetten.

Het behouden van hoofdgebouw en zusterhuis en die integreren is te duur, concludeert ook Bergen op Zoom. Ondanks dat beide delen van het pand wel bijzonder genoeg zijn om als monument te bestempelen.

Onze leefomge­ving wordt door de sloop en de bouwwerk­zaam­he­den enorm geschaad. Ook de impact op de rest van de stad is groot - Piet Juten, buurtbewoner

'Leefomgeving geschaad’

Dan staan we al met 1-0 achter - Piet Juten, buurtbewoner

De commissie Bezwaarschriften concludeert echter dat het vaste rechtspraak is dat omwonenden geen belanghebbenden zijn als het gaat om een monumentenvergunning. B en W hebben dat advies overgenomen.



De rechter vraagt Juten waarom hij in dit geval anders zou moeten oordelen. ,,Omdat onze leefomgeving door de sloop en de bouwwerkzaamheden enorm wordt geschaad. Ook de impact op de rest van de stad is groot.” De rechter wijst erop dat hij nog de kans krijgt om tegen de plannen te ageren als tanteLouise die officieel indient. ,,Maar dan staan we al met 1-0 achter”, aldus Juten.

Nog in oprichting

B en W hebben de stichting op advies van de commissie als niet-belanghebbende bestempeld, omdat die nog altijd in oprichting is. Er zijn geen vastgestelde statuten en niets is vastgelegd bij een notaris of de Kamer van Koophandel.

De rechter is benieuwd waarom dat zo is. ,,Tot de zitting bij de commissie is ons daar door de gemeente nooit om gevraagd en werden we beschouwd als een volwaardige overlegpartner”, zegt een vertegenwoordiger van de stichting. Als dat eerder was geëist, hadden ze dat zeker geformaliseerd, zegt hij.

De rechter doet over zes weken uitspraak.