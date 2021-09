Omwonenden complex Mazairac akkoord met plannen: ‘Nu nog het kruispunt Erasmuslaan veiliger maken’

Die heeft ruim 200 handtekening opgeleverd. Aan de raad om over plan Mazairac een knoop door te hakken. Zowel over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning als over het geld dat ontwikkelaar AKM moet aftikken aan de gemeente. Een kwart (300.000 euro) is geoormerkt geld. Wat is bedoeld voor opknappen van de Erasmuslaan, het Patersbosje, het omleggen van de riolering en renovatie van het fietspad richting Albert Heijn.