Omwonenden basisschool Lodijke willen geen eenrichtingsverkeer

Dat laten buurtbewoners weten in een brief aan de wijk. Volgens de actievoerders is het een illusie te denken dat je parkeerproblemen oplost met de invoering van eenrichtingsverkeer. Ze vinden de maatregel te drastisch. Niet in verhouding tot de overlast die ze nu ervaren. ,,Van 4,5 uur per week overlast gaan we met eenrichtingsverkeer naar een beperking waar we een heel jaar last van hebben”, schrijven ze.