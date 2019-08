Omwonende eist stilleggen werk aan Dinteloordse haven

De gemeente zegt dat er van 52 parkeerplekken 49 overblijven, al jaren bezig te zijn en juist de inwoners goed te hebben betrokken bij de plannen. Een werkgroep is geformeerd en daar hebben direct-omwonenden, mensen uit de dorpsraad en winkeliers deel van uitgemaakt. ,,Het klopt dat we de laatste versie niet meer met de direct-betrokkenen hebben besproken, maar daartoe ontbrak de tijd", aldus de vertegenwoordiger namens de gemeente.



Klaver vindt de gemeente juist hiermee een bok heeft geschoten. ,,Vanuit de participatie is er vertrouwen opgewekt. Er is steeds gezegd, we komen erop terug. Maar dat is niet gebeurd."