Omstreden toplocatie opnieuw te koop

Statenle­den bij de boer aan tafel in Kruis­land

6:00 KRUISLAND - Veehouder Johan Broeren is nog jong en wil vooruit. Om dat te kunnen, moet hij de komende jaren veel gaan investeren in een emissiearme stal. Broeren moet haast maken om zijn vergunning in te dienen. De tijd dringt. Op 1 januari 2022 moeten alle stallen in Brabant op orde zijn. Ondertussen zijn er tal van innovatieve stalsystemen in ontwikkeling.