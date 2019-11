Omgekomen vliegtuigbemanning krijgt na 75 jaar monument in Lepelstraat

“Zij gaven hun leven voor onze vrijheid.” Onder die woorden staan de zeven namen van de Britse en Canadese bemanningsleden die bij het ongeluk omkwamen. Inclusief leeftijd, rang en van welke luchtmacht ze waren. Het gros van het monument bestaat uit straatklinkers, gedoneerd door de gemeente Bergen op Zoom. Van den Eijnden wilde eerst kinderkopstenen gebruiken, omdat de Kijkuit vroeger van zulke stenen was gemaakt. De gemeente vond deze echter volgens de initiatiefnemer voor het monument mooier. “Vooral bij de zonsondergang zie je hoe bijzonder deze stenen zijn, want dan glinsteren ze echt in het licht.”

Van den Eijnden zette zich in voor het beeldwerk, nadat hij in mei dit jaar door een Canadees werd aangesproken. Deze Canadees, Brad Gibson - wiens opa de broer was van de omgekomen Cliffard Cook - vond namelijk dat deze mannen wel een monument verdienen.

Fenomenaal

“Op bezoek gaan bij de plek waar hij was omgekomen stond al jaren op mijn bucketlist. Ik hoorde namelijk altijd over mijn grootvader die had gevochten bij D-Day, maar over zijn broer, die nooit terugkwam, was ik ook benieuwd. Daarom kwam ik hier. Ik was wel verbaasd toen ik hier geen gedenkteken zag staan, daarom sprak ik Van den Eijnden erop aan. Maar dit monument? Fenomenaal, had ik echt niet verwacht. In mei zat ik aan een gedenkplaat te denken, zoiets als dit had ik niet verwacht.”

Gibson was niet de enige nabestaande vrijdag, onder meer de Canadese Tracey Keough was er ook bij. Voorafgaand aan de onthulling gaf de kleindochter van George Symes ook een emotionele speech. “Door de tragedie van de oorlog zijn de levens van deze zeven mannen ingekort. Wij als familieleden van de bemanning zijn dan ook vereerd om bij dit belangrijk moment te zijn waarbij we de nabestaanden kunnen eren. Het is een prachtig monument geworden.”