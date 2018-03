Omgekeerd inzamelen in Steenbergen bijna van start

STEENBERGEN - Het is bijna zover: het omgekeerd afval inzamelen in Steenbergen gaat per 1 april van start. Voortaan moeten inwoners restafval naar de ondergrondse containers brengen. Daarvoor hebben ze een pasje nodig. Het herbruikbare afval, zoals plastic en drankenkartons haalt de gemeente voortaan bij de huishoudens zelf op. Die hebben de afgelopen maand allemaal nieuwe containers gekregen.

Wethouder Marijke Vos gaf maandag het startsein voor wat ze een 'belangrijk moment' noemde. ,,We zijn twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Nu gaan we een nieuwe fase in.'' Ze gaf eerlijk toe dat nog niet iedereen in Steenbergen vertrouwen heeft in het nieuwe systeem. ,,Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.''

Afvalcoaches

Dat gebeurt onder andere door de inzet van afvalcoaches. Marlies Heshof is er een van. ,,Ik vind het belangrijk dat we zorgvuldig met onze omgeving omgaan'', vertelt ze. ,,Ik wil mensen daarom graag helpen en begeleiden.'' Ze gaat niet als een soort agent mensen corrigeren. ,,Maar ze mogen me altijd aanspreken als ze vragen hebben. Dan probeer ik vooral bruikbare tips te geven.'' De gemeente Steenbergen kan mensen naar Heshof verwijzen, maar ze is inmiddels ook al meermaals aangesproken door Steenbergenaren. ,,Ik wijs ze dan bijvoorbeeld op de app Afvalwijzer'', laat ze op haar telefoon zien. ,,Daarmee kun je makkelijk zien in welke container je lege zak chips nu eigenlijk hoort.''

De komende tijd zal er veel aan voorlichting gedaan worden. Daarnaast zullen boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) extra rondjes door de Steenbergse wijken fietsen om mensen een duwtje in de goede richting te geven. Zo zullen ze letten op mensen die afval naast de container plaatsen, bijvoorbeeld. Die ondergrondse containers zijn overigens uitgerust met sensoren. Als ze vol zitten, gaat er een signaal naar de ophaaldienst, die de container dan komt legen.

Ouderen