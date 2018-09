Omgekeerd inzamelen gaat goed van start in Steenbergen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen is positief over het verloop van de nieuwe manier van afval inzamelen. Sinds april is de gemeente gestart met ' omgekeerd inzamelen '. Steenbergenaren moeten sinds die tijd het restafval naar een ondergrondse container brengen, die ze met een afvalpas kunnen openen.

En dat heeft in de periode april tot en met juni al tot resultaat geleid. Zo is er veel minder restafval ingeleverd, blijkt uit de cijfers van de gemeente. In dezelfde periode in 2017 gooide de Steenbergenaar 1 miljoen kilo restafval weg. Dit jaar is dat met 44 procent gedaald naar 565.550 kilo.

Tegelijkertijd is er bijna meer dan 2,5 keer zoveel plastic verpakkingsafval en drankenkartons aangeboden. Was dat in 2017 nog 70.700 kilo, in dezelfde periode in 2018 is dat 169.100 kilo. Ook het scheiden van groente-, fruit en tuinafval gaat beter. Er is in 2018 21,5 procent meer ingezameld.

Evaluatie

,,Hoewel we nog maar net op weg zijn, is dit een heel mooi resultaat'', zegt wethouder Baartmans. Zij hoopt dat de daling doorzet, zodat de gemeente de doelstelling voor 2022 haalt. Het is de bedoeling dat er dan slechts 100 kilo restafval per persoon wordt weggegooid.

Over een jaar wordt het nieuwe systeem geëvalueerd. Dan is er een realistisch beeld of het de daling van het ingezamelde restafval zich voortzet. En hoe zich dat verhoudt tot het uiteindelijk doel over vier jaar.

Meldingen

Hoewel het scheiden van afval beter gaat, is er ook een toename te zien van het grof huishoudelijk afval. De afgelopen periode hebben Steenbergenaren zestien procent meer ingeleverd bij de milieustraat. Het blijft daarom een aandachtspunt voor de gemeente.