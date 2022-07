Oma is dood, maar kleindochter Tania houdt café Bostella levend: ‘Haar ziel moet hier blijven’

Zonnepark langs A4 bij Lepel­straat dit najaar gereed, plannen voor een derde park in de startblok­ken

LEPELSTRAAT - De bouw van het zonnepark, ingeklemd tussen A4, Stierenweg en Halsterseweg in Lepelstraat is gestart. Dit najaar leveren de 20.000 zonnepanelen stroom aan 3500 huishoudens. Plannen voor meer zonneparken zijn in de maak.

