OM wil weinig kwijt over undercovers in moordzaak Lara Sint Jago

De vrouw, die in dezelfde flat woonde als het slachtoffer, kreeg plots bezoek van een onbekende man en die bevroeg haar op indringende manier wat er gebeurd was.



Die actie leverde volgens de aanklager echter 'niets belastends of ontlastends op'. Om die reden besloot het Openbaar Ministerie (OM) om geen verslag van het traject 'Werken Onder Dekmantel', zoals een undercoveractie officieel heet, in het strafdossier te stoppen. Advocaat Henk van Asselt van R. wil precies weten wat er is gebeurd. ,,Ik vind dat precies duidelijk moet zijn wat er is gezegd''. De rechtbank eiste binnen drie weken informatie over de actie. De officier zegde dat met een hoofdknik toe.