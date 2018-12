OM vraagt hogere straffen tegen Brabants vijftal voor ripdeal op Tholen

De vijf mannen werden in 2015 veroordeeld door de rechtbank in Den Bosch, maar het Openbaar Ministerie vond de straffen te laag. De vier mannen (uit Drunen, Oudheusden, Den Bosch en Bergen op Zoom) kregen toen ieder 2,5 jaar, de nu 31-jarige Bosschenaar kreeg 3 jaar. Tegen hem eiste justitie toen acht jaar. De rechtbank in Den Bosch kwam uit op lagere straffen omdat de eigenaar van de leeggeroofde wietplantage zich zelf ook met criminele zaken bezig hield. Justitie vindt dat geen goede reden om lagere straffen op te leggen.

Geld terugbetalen

Omdat 'we nu toch weer een paar jaar verder zijn', eiste justitie nu lagere straffen dan in 2015, zo legde de advocaat-generaal uit. Het Openbaar Ministerie wil ook dat de mannen ieder 9450 euro terugbetalen aan de Staat. Dat geld zouden ze hebben overgehouden aan de ripdeal.

De eigenaar van de hennepplantage in Sint-Maartensdijk (op het Zeeuwse Tholen) werd bij de overval aan zijn voeten vastgebonden en in zijn gezicht geslagen, zo zegt justitie. Daarna namen de mannen een flinke hoeveelheid hennep mee plus de auto van de het slachtoffer. De wagen werd later uitgebrand aangetroffen. De wiet werd volgens justitie naar een loods aan de Boksheuvelstraat in Den Bosch gebracht, waar de hennepplanten ook zouden zijn geknipt.