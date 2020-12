OM: Politie schoot uit noodweer op dreigende verdachte in Bergen op Zoom

Het gebeurde tijdens de eerste zomernacht van het jaar. De politie kreeg rond 03.00 uur meerdere meldingen binnen over een ruzie in een woning. Eenmaal ter plaatse troffen agenten een schreeuwende man aan. In zijn hand hield hij een mes dat hij ondanks meerdere bevelen van de politie niet los wilde laten. Zelfs een waarschuwingsschot had geen effect.

Vanwege de vrees dat de man geweld zou gebruiken tegen de aanwezige vrouw en haar jonge kind, werden er schoten gelost. De agent die hier verantwoordelijk was, droeg een bodycam. Uit beelden hiervan is gebleken dat de politie te maken had met een verdachte die buiten zinnen was, zo meldt het OM in een persbericht. Hij had één en later twee messen in zijn hand en dreigde daarmee. Ook daagde de man de politie uit. ‘Gezien de situatie oordeelt het OM dat de agent gebruik mocht maken van het dienstwapen vanwege het dreigende gevaar en het ontbreken van andere keuzes.’