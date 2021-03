OM eist vrijspraak tegen Klaas Otto in zaak mishandeling bij begrafenis

Nieuw zorgcom­plex met ‘woonstudio’s’ voor 46 bewoners in De Markieza­ten

27 maart BERGEN OP ZOOM - Een nieuw woonzorgcomplex. In wijk De Markiezaten in Bergen op Zoom. Dat wil S&L Zorg gaan bouwen. Voor 46 bewoners die nu nog elders wonen. S&L Zorg is in de stad vooral bekend van Lambertijnenhof, de zorgwijk aan de rand van de wijk Meilust.