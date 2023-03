OM eist in hoger beroep 17 jaar cel voor brute dood van Rillander Kees van Schaik

Ook al beweren twee handlangers dat hij de organisator was en forse klappen gaf aan slachtoffer Kees van Schaik, Marian I. (43) blijft ontkennen dat hij schuldig is aan de brute dood van de 65-jarige Rillander. In hoger beroep hoorde hij woensdag opnieuw 17 jaar cel tegen zich eisen.

De uit Bulgarije afkomstige I. verscheen voor het Gerechtshof in Den Bosch, omdat hij zich niet neerlegt bij de celstraf die hem in 2018 door de rechtbank in Middelburg werd opgelegd. Net als twee landgenoten werd hij toen veroordeeld tot 17 jaar cel. Een vrouw die ook bij de roofmoord betrokken was, kreeg 12 jaar gevangenisstraf.

Alle vier gingen tegen de uitspraak in hoger beroep, maar alleen I. zette het appèl door. De zaak liep veel vertraging op doordat I. switchte van advocaat en doordat er voortdurend nieuwe onderzoekswensen werden ingediend.

Volgens Marian I. gingen de vier Oostblokkers op 19 maart 2017 naar Kees van Schaik toe om hennep te roven, die de Rillander op zolder kweekte. Het initiatief kwam van een man uit Bergen op Zoom. In de gang van de woning aan de Hontestraat werkte het viertal de alleenstaande zestiger tegen de grond. Van Schaik verzette zich hevig en in het tumult werd hij hardhandig aangepakt. ,,Ik hielp alleen met het vastmaken van zijn enkels. Daarna heb ik de zak met hennep gepakt en ben ik de auto gaan halen’’, zei I. woensdag tegen de rechter.

Dat Van Schaik een prop in de mond kreeg, tape op zijn mond had en flinke klappen incasseerde, hoorde hij pas later in de auto, zo beweerde de Bulgaar. Die verklaring stond haaks op wat zijn landgenoten over hem hadden gezegd. Zij omschreven de potige I. als de man die in Rilland de leiding had en schreeuwend bevelen gaf. Ze vertelden ook dat I. Van Schaik 5 of 6 keer hard tegen zijn hoofd had geslagen. I. ontkende met klem dat het zo was gegaan.

Vingerafdruk op prop

De advocaat-generaal noemde de verklaringen van I.’s landgenoten ‘op onderdelen’ betrouwbaar en ze stipte aan dat I. ‘wisselend’ en ‘bagatelliserend’ had verklaard over zijn eigen rol. Op de plastic zak, die in de mond van Kees van Schaik was geduwd, werd na de vondst van diens lichaam een vingerafdruk van I. gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat spoor op de ‘plaats delict’ moet zijn achtergelaten.

,,Het knevelen en toepassen van geweld hebben geleid tot de dood van het slachtoffer en daardoor is de beroving mogelijk gemaakt’’, zei de advocaat-generaal, die concludeert dat er sprake was van ‘gekwalificeerde doodslag’. In dat geval wordt de één door de ander om het leven gebracht om een strafbaar feit (in dit geval diefstal van de hennep) te verbergen. Voor gekwalificeerde doodslag geldt dezelfde strafmaat als voor moord.

,,Het was een gezamenlijk plan, dat gezamenlijk is uitgevoerd. De verdachte en de mededaders zijn weggegaan zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Ze hebben de kans aanvaard dat hij zou overlijden.’’

Volledig scherm Een cabine van de politie voor het huis van Kees van Schaik. © Mechteld Jansen