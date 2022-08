Om bijen te helpen steekt Woensdrecht weer 9 mille in leefgebieden: ‘Wenselijk en noodzakelijk’

De rol van bijen als bestuivers van bloemen en planten is cruciaal, vandaar dat het Bijenlandschap sinds 2017 ijvert voor een aangesloten netwerk van leefgebieden voor zowel honingbijen en wilde bijen in West-Brabant, maar ook voor andere bestuivers. Inmiddels telt de organisatie zo'n veertig leden, waaronder veel gemeenten.

,,We hebben geconcludeerd dat voortzetten van het netwerk wenselijk én noodzakelijk is", zegt de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Dus zetten we de samenwerking voort om het landschap voor bijen te verbeteren, ook vanwege de biodiversiteit in het algemeen.” Daartoe trekt het college zowel in 2022 als in 2023 bijna 4500 euro uit.