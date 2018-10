Oesters slurpen bij We Are Seafood in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Voor het Markiezenhof hangen visnetten en ook op de binnenplaats van het Markiezenhof is het allemaal vis en zee wat je ziet. Dan is het maar gelijk duidelijk: op deze herfsteditie van ProefMei draait alles om vis, schaal- en schelpdieren, oftewel ProefMei Celebrates Seafood.

Ook nu weer zijn veel Bergse restaurants paraat om te laten zien wat ze op culinair gebied in huis hebben. Maar dit keer draait het vooral om al het lekkers dat de Oosterschelde te bieden heeft. En voor de zoetekauwen: er is ook zeebanket. Van chococola.

Volledig scherm We Are Seafood © Marjo Peppelaar

Zaterdagmiddag zitten de mensen al met een gezellig pannetje mosselen voor zich aan de lange tafels op de binnenplaats. Met een gezellig glaasje witte wijn ernaast, uiteraard. Of ze slurpen een oester naar binnen bij de Zeeuwse oesterbar. De binnenplaats is voor deze gelegenheid omgetoverd tot een visafslag. Inclusief hoge 'baywatch-stoelen', waar de chefs over hun gerechten gaan vertellen aan presentatrice Marlies van Lier.

Bij We are Seafood is een klein programma met activiteiten. Zondag kun je bij de Zeeuwse Oesterbar in een workshop leren hoe je oesters openmaakt.

Met deze eenmalige extra editie viert ProefMei dat Noord-Brabant Europese regio is van de Gastronomie. Ook wordt samengewerkt met het Ierse Galway, ook een Europese regio van de Gastronomie. In de Galway Kitchen kun je Ierse seafood-specialiteiten proeven uit de Killary Fjord in Galway, een van de drie fjorden in Ierland.

