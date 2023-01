Oekraïense vluchtelingen hebben liever een BSN dan een vaatwasser: ‘Want we willen aan het werk’

Vergunning zonnepark Wouw opnieuw blokkeren wordt lastig, verwacht gemeente Roosendaal

WOUW - Het heeft geen zin naar de Raad van State te stappen om het zonnepark in het Wouwse beekdal alsnog tegen te houden, is de overtuiging van het Roosendaalse gemeentebestuur. De gemeenteraad heeft twee opties: het weigeren van dat park op korte termijn stukken beter onderbouwen, of de aanleg alsnog toestaan.

12 januari